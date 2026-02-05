CINECO DEUX PROCUREURS Salle multimedia Ispagnac

CINECO DEUX PROCUREURS

Salle multimedia Place du village Ispagnac Lozère

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa

Durée 01h58min Genre Drame Mention Tout Public Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé.

Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa, le vendredi 6 mars à la salle multimédia d’Ispagnac à 20h30.

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. .

Salle multimedia Place du village Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

English :

Screening of Two Prosecutors by Sergei Loznitsa

Running time: 01:58min Genre: Drama Audience rating: All Origins: France, Germany, Netherlands (VO)

Soviet Union, 1937. Thousands of letters from prisoners falsely accused by the regime are burned in a prison cell. Against all odds, one of them arrives at its destination, on the desk of the newly appointed local prosecutor.

