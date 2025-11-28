CINÉCO DEUX PROCUREURS Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO DEUX PROCUREURS

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 20:30:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Synopsis

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD

Diffusion du film Deux procureurs de Loznitsa Sergei Genre drame- Durée 1h58min Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)

Synopsis

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom.

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Soviet Union, 1937. Thousands of letters from prisoners wrongly accused by the regime are burned in a prison cell. Against all odds, one of them arrives at its destination, on the desk of the newly appointed local prosecutor, Alexander Kornev. He struggles to meet the prisoner, victim of agents of the secret police, the NKVD

L’événement CINÉCO DEUX PROCUREURS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-11-28 par 48-OT Mont Lozere