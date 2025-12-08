CINÉCO DEUX PROCUREURS

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa. Durée 1h58min Genre Drame Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)

Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa à la salle polyvalente, dimanche 1er mars à 17h30.

Sortie en 2025

Durée 01h58min

Genre Drame

Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)

Synopsis

Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. .

Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie

English :

Screening of Sergei Loznitsa’s Two Prosecutors . Running time: 1h58min Genre: Drama Origin: France, Germany, Netherlands (VO)

L’événement CINÉCO DEUX PROCUREURS Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère