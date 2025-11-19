CINÉCO DIFFÉRENTE Florac Trois Rivières

CINÉCO DIFFÉRENTE Florac Trois Rivières mercredi 19 novembre 2025.

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-19 20:30:00

2025-11-19

Katia est une brillante documentaliste de 35 ans qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l’amène enfin à mettre un mot sur sa différence. Cette révélation va chambouler une vie déjà bien compliquée.

Diffusion du film » Différente » Sortie en 2025 Comédie, Romance France (VF)

De Doillon Lola avec Jehnny Beth, Thibaut Evrard

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Katia is a brilliant 35-year-old documentary filmmaker who is singular in the way she lives her relationships, all of which are more or less chaotic. Her participation in a new report finally leads her to put her difference into words. This revelation turns an already complicated life upside down.

German :

Katia ist eine erfolgreiche 35-jährige Dokumentarfilmerin, die in ihren Beziehungen, die alle mehr oder weniger chaotisch verlaufen, eine gewisse Eigenart an den Tag legt. Ihre Teilnahme an einer neuen Reportage bringt sie dazu, ihre Andersartigkeit endlich in Worte zu fassen. Diese Offenbarung bringt ihr ohnehin schon kompliziertes Leben noch weiter durcheinander.

Italiano :

Katia è una brillante documentarista di 35 anni, singolare nel modo in cui gestisce le sue relazioni, tutte più o meno caotiche. Quando partecipa a una nuova relazione, finalmente mette in parola la sua diversità. Questa rivelazione sconvolgerà una vita già complicata.

Espanol :

Katia es una brillante documentalista de 35 años, singular en la forma de llevar sus relaciones, todas ellas más o menos caóticas. Cuando participa en un nuevo reportaje, por fin pone en palabras su diferencia. Esta revelación pondrá patas arriba una vida ya de por sí complicada.

