CINECO DOSSIER 137 Vebron

CINECO DOSSIER 137

Temple Vebron Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

Projection du film Dossier 137 de Dominik Moll 01h56min Genre Policier Origine France (VF)

Temple Vebron 48400 Lozère Occitanie

English :

Case 137 appears to be just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the French police force. A tense demonstration, a young man wounded by LBD fire, circumstances to be clarified in order to establish responsibility. But an unexpected element is about to trouble Stéphanie, for whom dossier 137 becomes more than just a number.

