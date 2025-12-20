CINÉCO DOSSIER 137, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO DOSSIER 137

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Synopsis

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité. Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

Tarif de 4€ à 6€

Diffusion du film Dossier 137 de Moll Dominik

Genre Policier- Durée 1h56min Origine France (VF)

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Case 137 appears to be just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the French police force. A tense demonstration, a young man wounded by an LBD, circumstances to be clarified to establish responsibility. But an unexpected element is about to trouble Stéphanie, for whom dossier 137 becomes more than just a number.

Price from 4? to 6?

