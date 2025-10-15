CINÉCO DRAGONS Salle polyvalente Meyrueis

Salle polyvalente Sainte-Enimie Meyrueis Lozère

Début : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15

Dragons

Sortie en 2025

Durée 01h56min

Genre Comedie Dramatique

Mention Tout Public Action/Fantastique/Aventure

Origine U.S.A. (VF)

De Dean Deblois

Avec Mason Thames,Nico Parker,Gerard Butler

Synopsis

Sur la rude île de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis jurés depuis des générations, Harold se distingue. Fils inventif mais négligé du chef Stoïck la brute, Harold défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec le dragon Krokmou, une Furie Nocturne. Il va ainsi bouleverser la vie des habitants de l’île. Mystère sur ce film mais l’adaptation en image réel de cette saga truculente nous gonfle d’impatience. On croise les doigts. .

Salle polyvalente Sainte-Enimie Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

Dragons

On the rugged island of Berk, where Vikings and dragons have been sworn enemies for generations, Hiccup stands out. The inventive but neglected son of Chief Stoick the Bully, Hiccup defies centuries of tradition by befriending the dragon Toothless, a Night Fury.

German :

Drachen

Auf der rauen Insel Berk, wo Wikinger und Drachen seit Generationen Erzfeinde sind, sticht Hicks hervor. Als erfinderischer, aber vernachlässigter Sohn des Häuptlings Stoick, dem Rohling, widersetzt sich Hicks jahrhundertealten Traditionen, indem er sich mit dem Drachen Ohnezahn, einem Nachtschattengewächs, anfreundet.

Italiano :

I draghi

Nell’aspra isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono nemici giurati da generazioni, Hiccup si distingue. Figlio inventivo ma trascurato del capo Stoick il Bullo, Hiccup sfida secoli di tradizione facendo amicizia con il drago Sdentato, una Furia della Notte.

Espanol :

Dragones

En la dura isla de Berk, donde vikingos y dragones han sido enemigos jurados durante generaciones, Hipo destaca. Hipo, el ingenioso pero descuidado hijo del jefe Estoico el Matón, desafía siglos de tradición haciéndose amigo del dragón Desdentao, un Furia Nocturna.

