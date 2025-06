CINÉCO ELIO – place du village Ispagnac 1 août 2025 21:00

CINÉCO ELIO place du village Salle Multimédia Ispagnac Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Début : 2025-08-01 21:00:00

2025-08-01

Elio

Sortie en 2025

Durée 01h40min

Genre Animation

Mention Tout Public

Origine U.S.A. (VF)

De DAdrian Molina

Elio est un jeune garçon rêveur de 11 ans qui déteste jouer dehors et a des difficultés à s’intégrer. Sa mère Olga, une femme brillante et très sûre d’elle, dirige un projet militaire top secret qui tente de décoder un mystérieux signal venu de l’espace… Encore une fois mystère sur ce film. Mais c’est un Pixar et donc on croise les doigts sans grande

inquiétude. .

place du village Salle Multimédia

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

English :

Elio is a dreamy 11-year-old boy who hates playing outside and has trouble fitting in. His mother Olga, a brilliant, self-confident woman, runs a top-secret military project trying to decode a mysterious signal from outer space…

German :

Elio ist ein verträumter 11-jähriger Junge, der es hasst, draußen zu spielen und Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren. Seine Mutter Olga, eine brillante und sehr selbstbewusste Frau, leitet ein streng geheimes Militärprojekt, das versucht, ein mysteriöses Signal aus dem Weltraum zu entschlüsseln…

Italiano :

Elio è un ragazzino sognatore di 11 anni che odia giocare all’aperto e ha difficoltà a inserirsi. Sua madre, Olga, una donna brillante e sicura di sé, dirige un progetto militare top-secret che cerca di decodificare un misterioso segnale proveniente dallo spazio…

Espanol :

Elio es un niño soñador de 11 años que odia jugar al aire libre y tiene problemas para encajar. Su madre, Olga, una mujer brillante y segura de sí misma, dirige un proyecto militar de alto secreto que intenta descifrar una misteriosa señal del espacio exterior…

