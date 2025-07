CINÉCO ELIO Saint-Martin-de-Lansuscle

CINÉCO ELIO

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Projection du film d’animation « Elio ».

Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation rassemblant des représentants de galaxies lointaines.

Projection du film « Elio », au temple, le samedi 2 août à 18h.

Durée 01h38min

Genre Aventure, Animation, Comédie, Famille, Science Fiction

Origine France (VF)

Synopsis depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre. Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre. Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place. .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of the animated film « Elio ».

Elio, a dreamy 11-year-old with a passion for space, is struggling to find his place on Earth. But his life is turned upside down when he is mysteriously teleported to the Communiverse? an organization bringing together representatives from distant galaxies.

German :

Vorführung des Animationsfilms « Elio ».

Elio, ein verträumter 11-jähriger Junge mit einer Leidenschaft für den Weltraum, hat Schwierigkeiten, seinen Platz auf der Erde zu finden. Doch sein Leben ändert sich, als er auf mysteriöse Weise in das Communiverse ? eine Organisation, die Vertreter aus weit entfernten Galaxien versammelt ? teleportiert wird.

Italiano :

Proiezione del film d’animazione « Elio ».

Elio, un undicenne sognatore con la passione per lo spazio, sta lottando per trovare il suo posto sulla Terra. Ma la sua vita viene stravolta quando viene misteriosamente teletrasportato nel Communiverse, un’organizzazione che riunisce i rappresentanti di galassie lontane.

Espanol :

Proyección de la película de animación « Elio ».

Elio, un niño soñador de 11 años apasionado por el espacio, lucha por encontrar su lugar en la Tierra. Pero su vida da un vuelco cuando es teletransportado misteriosamente al Comuniverso, una organización que reúne a representantes de galaxias lejanas.

