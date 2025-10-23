CINECO FANTASTIC MR. FOX Meyrueis

CINECO FANTASTIC MR. FOX Meyrueis jeudi 23 octobre 2025.

CINECO FANTASTIC MR. FOX

Salle polyvalente Meyrueis Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Projection du film « Fantastic Mr. Fox » Sortie en 2010 Animation, Aventure, Comédie public famille U.S.A. (VF)

De Anderson Wes

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures. .

Salle polyvalente Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

Mr. Fox, the most cunning of chicken thieves, his wife Mrs. Fox, Ash, his son, cousin Kristofferson and all the other animals of the forest challenge three odious farmers. They’re in for the most perilous and delirious of adventures.

German :

Mr. Fox, der gerissenste aller Hühnerdiebe, seine Frau Mrs. Fox, Ash, sein Sohn, Cousin Kristofferson und alle anderen Tiere des Waldes fordern drei abscheuliche Bauern heraus. Sie erleben das gefährlichste und verrückteste aller Abenteuer.

Italiano :

Il signor Fox, il più astuto dei ladri di polli, sua moglie, la signora Fox, Ash, suo figlio, il cugino Kristofferson e tutti gli altri animali della foresta sfidano tre odiosi contadini. Stanno per imbarcarsi nella più pericolosa e delirante delle avventure.

Espanol :

El Sr. Fox, el más astuto de los ladrones de gallinas, su mujer, la Sra. Fox, Ash, su hijo, el primo Kristofferson y todos los demás animales del bosque desafían a tres odiosos granjeros. Están a punto de embarcarse en la más peligrosa y delirante de las aventuras.

L’événement CINECO FANTASTIC MR. FOX Meyrueis a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes