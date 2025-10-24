CINÉCO FANTASTIC MR FOX Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO FANTASTIC MR FOX

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Enfant

Synopsis

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Diffusion du film Fantastic Mr Fox de Anderson Wes

Durée 1h27min Genre Animation, Aventure, Comédie

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Mr. Fox, the most cunning of chicken thieves, his wife Mrs. Fox, Ash, his son, cousin Kristofferson and all the other animals of the forest challenge three odious farmers. They’re in for the most perilous and delirious of adventures.

Price from 4? to 6?

German :

Synopsis

Mr. Fox, der gerissenste aller Hühnerdiebe, seine Frau Mrs. Fox, Ash, sein Sohn, Cousin Kristofferson und alle anderen Tiere des Waldes fordern drei abscheuliche Bauern heraus. Sie erleben das gefährlichste und verrückteste aller Abenteuer.

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Sinossi

Il signor Fox, il più astuto dei ladri di polli, sua moglie, la signora Fox, Ash, suo figlio, il cugino Kristofferson e tutti gli altri animali della foresta sfidano tre odiosi contadini. Li attende la più pericolosa e delirante delle avventure.

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Sinopsis

El Sr. Zorro, el más astuto de los ladrones de gallinas, su mujer, la Sra. Zorro, Ash, su hijo, el primo Kristofferson y todos los demás animales del bosque desafían a tres odiosos granjeros. Les espera la más peligrosa y delirante de las aventuras.

Precio de 4? a 6?

