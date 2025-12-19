CINÉCO FANTASTIC MR. FOX Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINÉCO FANTASTIC MR. FOX

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 18:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Diffusion du film Fantastic Mr. Fox sortie en 2010 01h27min Animation, Aventure, Comédie U.S.A. (VF)

De Anderson Wes

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures. .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mr. Fox, the most cunning of chicken thieves, his wife Mrs. Fox, Ash, his son, cousin Kristofferson and all the other animals of the forest challenge three odious farmers. They’re in for the most perilous and delirious of adventures.

L’événement CINÉCO FANTASTIC MR. FOX Villefort a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT Mont Lozere