CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER, Ciné Théâtre La Forge Villefort
CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER, Ciné Théâtre La Forge Villefort dimanche 5 avril 2026.
CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Projection du film Father Mother Sister Brother de Jarmusch Jim,
Durée 01h50min/ Genre Comédie, drame Origine U.S.A, France, Italie (VO)
Synopsis:
Composé de trois histoires, le film se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents.
Projection du film Father Mother Sister Brother de Jarmusch Jim,
Durée 01h50min/ Genre Comédie, drame Origine U.S.A, France, Italie (VO)
Synopsis:
Composé de trois histoires, le film se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents. .
Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Father Mother Sister Brother by Jarmusch Jim,
Running time: 01h50min Genre: Comedy, drama Origin: U.S.A, France, Italy (VO)
Synopsis:
Composed of three stories, the film focuses on the relationships between adults and their parents.
L’événement CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER Villefort a été mis à jour le 2025-12-20 par 48-OT Mont Lozere