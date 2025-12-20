CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINECO FATHER MOTHER SISTER BROTHER

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Projection du film Father Mother Sister Brother de Jarmusch Jim,

Durée 01h50min/ Genre Comédie, drame Origine U.S.A, France, Italie (VO)

Synopsis:

Composé de trois histoires, le film se focalise sur les relations entre des adultes et leurs parents.

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

English :

Screening of Father Mother Sister Brother by Jarmusch Jim,

Running time: 01h50min Genre: Comedy, drama Origin: U.S.A, France, Italy (VO)

Synopsis:

Composed of three stories, the film focuses on the relationships between adults and their parents.

