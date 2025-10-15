CINECO JEUNES MÈRES La Genette verte Florac Trois Rivières

CINECO JEUNES MÈRES La Genette verte Florac Trois Rivières mercredi 15 octobre 2025.

CINECO JEUNES MÈRES

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 21:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Projection du film « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne. Durée 1h45min / Genre Drame / Origine France (VF)

Projection du film « Jeunes Mères » de Jean-Pierre Dardenne Durée 1h45min / Genre Drame / Origine France (VF)

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .

La Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Screening of « Jeunes mères » by Jean-Pierre Dardenne. Running time: 1h45min / Genre: Drama / Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films « Jeunes mères » von Jean-Pierre Dardenne. Dauer 1h45min / Genre: Drama / Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione di « Jeunes mères » di Jean-Pierre Dardenne. Durata: 1h45min / Genere: Drammatico / Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne. Duración: 1h45min / Género: Drama / Origen: Francia (VF)

L’événement CINECO JEUNES MÈRES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-18 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes