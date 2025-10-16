CINECO JEUNES MÈRES Gorges du Tarn Causses

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Projection du film « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne. Durée 1h45min / Genre Drame / Origine France (VF)

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

Screening of « Jeunes mères » by Jean-Pierre Dardenne. Running time: 1h45min / Genre: Drama / Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films « Jeunes mères » von Jean-Pierre Dardenne. Dauer 1h45min / Genre: Drama / Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione di « Jeunes mères » di Jean-Pierre Dardenne. Durata: 1h45min / Genere: Drammatico / Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne. Duración: 1h45min / Género: Drama / Origen: Francia (VF)

