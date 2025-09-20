CINÉCO JEUNES MÈRES Saint-Germain-de-Calberte

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-09-20 21:00:00

Projection du film « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne , à la salle polyvalente, samedi 20 septembre, à 21h.

Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

English :

Screening of « Jeunes mères » by Jean-Pierre Dardenne

Running time: 01h45min

Genre: Drama

Recommended for All Audiences

Origin France (VF)

German :

Vorführung des Films « Junge Mütter » von Jean-Pierre Dardenne

Dauer: 01h45min

Genre: Drama

Erwähnung: Allgemeines Publikum

Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « Jeunes mères » di Jean-Pierre Dardenne

Durata: 01h45min

Genere: Drammatico

Consigliato a: Tutti i tipi di pubblico

Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne

Duración: 01h45min

Género: Drama

Recomendado para: Todos los públicos

Origen Francia (VF)

