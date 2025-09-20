CINÉCO JEUNES MÈRES Saint-Germain-de-Calberte
Projection du film « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne , à la salle polyvalente, samedi 20 septembre, à 21h.
Durée 01h45min
Genre Drame
Mention Tout Public
Origine France (VF)
Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Cinq adolescentes qui ont l’espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. .
Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
English :
Screening of « Jeunes mères » by Jean-Pierre Dardenne
Running time: 01h45min
Genre: Drama
Recommended for All Audiences
Origin France (VF)
German :
Vorführung des Films « Junge Mütter » von Jean-Pierre Dardenne
Dauer: 01h45min
Genre: Drama
Erwähnung: Allgemeines Publikum
Herkunft: Frankreich (VF)
Italiano :
Proiezione del film « Jeunes mères » di Jean-Pierre Dardenne
Durata: 01h45min
Genere: Drammatico
Consigliato a: Tutti i tipi di pubblico
Origine: Francia (VF)
Espanol :
Proyección de la película « Jeunes mères » de Jean-Pierre Dardenne
Duración: 01h45min
Género: Drama
Recomendado para: Todos los públicos
Origen Francia (VF)
