CINÉCO JULES AU PAYS D’ASHA La genette verte Florac Trois Rivières

La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Diffusion du film « Jules au pays d’Asha » Sortie en 2024 Genre Animation A partir de 8 ans Canada (VF)

De Farkas Bolla Sophie avec Alex Dupras, Kevin Papatie, Gaby Jourdain.

Par une froide journée d’hiver de 1940, Jules emménage avec sa famille chez son oncle, maire d’un village de colons dans le nord du Québec. À cause d’une maladie rare de la peau, il n’a aucun ami. Alors son plus grand souhait est de guérir. Lorsque son chien Flagrant se sauve dans la forêt, Jules n’a d’autre choix que de s’éloigner de sa maison pour le retrouver. En chemin, il fait la rencontre d’Asha, une mystérieuse jeune fille autochtone. Ensemble, ils vont s’aventurer de l’autre côté de la forêt, là où la nature se révèle pleine de vie et de secrets. .

La genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

On a cold winter’s day in 1940, Jules and his family move in with his uncle, mayor of a settler village in northern Quebec. When his dog Flagrant runs off into the forest, Jules has no choice but to leave his home to find him. Along the way, he meets Asha, a mysterious native girl.

German :

An einem kalten Wintertag im Jahr 1940 zieht Jules mit ihrer Familie zu ihrem Onkel, dem Bürgermeister eines Siedlerdorfes im Norden von Quebec. Als sein Hund Flagrant in den Wald flüchtet, hat Jules keine andere Wahl, als sich von seinem Haus zu entfernen, um ihn zu finden. Unterwegs lernt er Asha kennen, ein geheimnisvolles Mädchen aus den Ureinwohnern.

Italiano :

In una fredda giornata invernale del 1940, Jules e la sua famiglia si trasferiscono dallo zio, sindaco di un villaggio di coloni nel nord del Quebec. Quando il suo cane Flagrant scappa nella foresta, Jules non ha altra scelta che uscire di casa per ritrovarlo. Durante il viaggio, incontra Asha, una misteriosa giovane aborigena.

Espanol :

En un frío día de invierno de 1940, Jules y su familia se mudan a casa de su tío, el alcalde de un pueblo de colonos del norte de Quebec. Cuando su perro Flagrant se escapa al bosque, Jules no tiene más remedio que salir de casa para encontrarlo. En el camino, conoce a Asha, una misteriosa joven aborigen.

