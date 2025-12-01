CINECO KAAMELOTT 2ÈME VOLET Pied-de-Borne

CINECO KAAMELOTT 2ÈME VOLET

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Projection du film Kaamelott 2ème volet de Alexander Astier. Genre Aventure, Comédie, Historique Origine France (VF)

Synopsis:

Bon, inutile de dire de quoi il s’agit tout le monde le sait. Impossible de donner un avis personne ne l’a visionné à l’heure où nous imprimons. Et difficile de ne pas le passer puisque nous avons commencé cette saga que tant de vous ont appréciée. Alors venez voir ! .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

English :

Screening of Kaamelott 2ème volet by Alexander Astier. Genre: Adventure, Comedy, History Origin: France (VF)

German :

Vorführung des Films Kaamelott 2. Teil von Alexander Astier. Genre: Abenteuer, Komödie, Historisch Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film Kaamelott 2ème volet di Alexander Astier. Genere: Avventura, Commedia, Storia Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película Kaamelott 2ème volet de Alexander Astier. Género: Aventura, Comedia, Historia Origen: Francia (VF)

