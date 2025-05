CINÉCO LA CHAMBRE D’À CÔTÉ – Ciné théâtre La Forge Villefort, 11 mai 2025 21:00, Villefort.

CINÉCO LA CHAMBRE D’À CÔTÉ Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2025-05-11 21:00:00

fin : 2025-05-11 23:00:00

2025-05-11

Diffusion du film d’animation « la chambre d’à côté »

Comédie dramatique – Durée 01h47min – Origine Espagne (VO)

Comédie dramatique – Durée 01h47min – Origine Espagne (VO)

Ingrid et Martha, amies de longue date, ont débuté leur carrière au sein du même magazine. Lorsqu’Ingrid devient romancière à succès et Martha, reporter de guerre, leurs chemins se séparent. Mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes…

Tarif de 4€ à 6€ .

English :

Broadcast of the animated film « The Room Next Door »

Comedy-drama Running time: 01h47min Origin: Spain (VO)

Price from 4? to 6?

German :

Ausstrahlung des Animationsfilms « Das Zimmer nebenan »

Drama-Komödie Dauer: 01h47min Herkunft: Spanien (OV)

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Proiezione del film d’animazione « La stanza accanto »

Commedia drammatica Durata: 01h47min Origine: Spagna (VO)

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Proyección de la película de animación « La habitación de al lado

Comedia dramática Duración: 01h47min Origen: España (VO)

Precio de 4? a 6?

