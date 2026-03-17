CINECO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-07

Projection du film La femme la plus riche du monde , de Thierry Klifa

Durée 02h03min Genre Comédie Dramatique Mention Tout public Origine France (VF)

Projection du film La femme la plus riche du monde , de Thierry Klifa, le jeudi 2 avril à 21h et le mardi 7 avril à 14h30 à la salle des fêtes de Sainte Enimie.

Durée 02h03min

Genre Comédie Dramatique

Mention Tout public

Origine France (VF)

De Klifa Thierry

Avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Laurent Lafitte, Raphaël Personnaz

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of The Richest Woman in the World , by Thierry Klifa

Running time: 02:03min Genre: Dramatic comedy Audience rating: All Origins: France (VF)

L’événement CINECO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes