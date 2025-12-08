CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Saint-Martin-de-Lansuscle

CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE

Projection du film La femme la plus riche du monde de Thierry Klifa. Durée 2h03min Genre Comédie dramatique Origine France (VF)

Sortie en 2025

Durée 02h03min

Genre Comédie dramatique

Origine France (VF)

Synopsis

La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .

English :

Screening of Thierry Klifa’s The Richest Woman in the World . Running time: 2h03min Genre: Comedy drama Origin: France (VF)

