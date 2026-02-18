CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Vialas
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Vialas mardi 19 mai 2026.
CINÉCO LA MAISON DES FEMMES
Maison du templs libre Vialas Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2026-05-19 20:30:00
Projection du film La maison des femmes de Melisa Godet. Durée 1h51min Genre Drame Origine France (VF)
Sortie en 2026
Durée 01h51min
Genre Drame
Origine France (VF)
Synopsis
A la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Une équipe qui se bat ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .
English :
Screening of La maison des femmes by Melisa Godet. Running time: 1h51min Genre: Drama Origin: France (VF)
