CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI La Genette Verte Florac Trois Rivières

CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Projection du film La petite cuisine de Mehdi , d’ Adjina Amine.

Durée 01h44min Genre Comédie Mention Tout Public Origine France (VF)

Projection du film La petite cuisine de Mehdi , d’ Adjina Amine, le mercredi 18 mars à 20h30 à Florac.

Durée 01h44min

Genre Comédie

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.

Avec Younès Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass .

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Mehdi’s Little Kitchen by Adjina Amine.

Running time: 01h44min Genre: Comedy Audience: All Origins: France (VF)

L’événement CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes