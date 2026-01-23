CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI Salle annexe de la mairie Vebron
CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI Salle annexe de la mairie Vebron dimanche 22 mars 2026.
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-03-22 18:00:00
Projection du film La petite cuisine de Mehdi , d’ Adjina Amine, le dimanche 22 mars à 18h.
Durée 01h44min Genre Comédie Mention Tout Public Origine France (VF)
Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.
Avec Younès Boucif, Clara Bretheau, Hiam Abbass
La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .
English :
Screening of Mehdi’s Little Kitchen by Adjina Amine, Sunday March 22 at 6pm.
Running time: 01h44min Genre: Comedy Audience: All Origins: France (VF)
