CINECO LA PETITE CUISINE DE MEHDI

Vialas Lozère

Projection du film La petite cuisine de Mehdi de Amine Adjina. Durée 01h44min Genre Comédie Origine France (VF)

Synopsis:

Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachoteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions. .

Vialas 48220 Lozère Occitanie

English :

Screening of La petite cuisine de Mehdi by Amine Adjina. Running time: 01h44min Genre: Comedy Origin: France (VF)

