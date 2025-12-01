CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE Barre-des-Cévennes

CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE Barre-des-Cévennes samedi 13 décembre 2025.

CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE

Salle polyvalente Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

Diffusion du film » La petite dernière » Sortie en 2025 Drame Allemagne/ France (VF)

De Herzi Hafsia avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed

Salle polyvalente Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie

English :

Fatima, 17, is the youngest daughter. She lives in the suburbs with her sisters, in a happy, loving family. A good student, she enters a philosophy university in Paris and discovers a whole new world. As she begins her life as a young woman, she emancipates herself from her family and its traditions. Fatima begins to question her identity. How can she reconcile her faith with her budding desires?

German :

Die 17-jährige Fatima ist die Jüngste. Sie lebt mit ihren Schwestern in einem Vorort in einer fröhlichen und liebevollen Familie. Als gute Schülerin besucht sie eine philosophische Fakultät in Paris und entdeckt eine völlig neue Welt. Während ihr Leben als junge Frau beginnt, emanzipiert sie sich von ihrer Familie und ihren Traditionen. Fatima beginnt, ihre Identität in Frage zu stellen. Wie kann sie ihren Glauben mit ihren aufkommenden Wünschen in Einklang bringen?

Italiano :

Fatima, 17 anni, è la figlia più giovane. Vive in periferia con le sue sorelle, in una famiglia felice e affettuosa. Buona studentessa, entra in un’università di filosofia a Parigi e scopre un mondo completamente nuovo. Quando inizia la sua vita di giovane donna, si emancipa dalla famiglia e dalle sue tradizioni. Fatima comincia a interrogarsi sulla sua identità. Come può conciliare la sua fede con i suoi desideri nascenti?

Espanol :

Fátima, de 17 años, es la menor. Vive en los suburbios con sus hermanas, en una familia feliz y cariñosa. Buena estudiante, ingresa en una universidad de filosofía en París y descubre un mundo nuevo. Al comenzar su vida como mujer joven, se emancipa de su familia y de sus tradiciones. Fátima empieza a cuestionarse su identidad. ¿Cómo puede conciliar su fe con sus incipientes deseos?

