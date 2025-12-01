CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE Vebron
CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE
Vébron Village Vebron Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Début : 2025-12-19 20:30:00
2025-12-19
Drame Mention Tout Public VF
Projection du film La petite dernière
Sortie en 2025
Durée 01h47min
Genre Drame
Mention Tout Public
Origine Allemagne/ France (VF)
De Hafsia Herzi
Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? .
Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie
English :
Drama Recommended for All Audiences VF
As she begins her life as a young woman, 17-year-old Fatima emancipates herself from her family and traditions. She begins to question her identity. How can she reconcile her faith with her budding desires?
