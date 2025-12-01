CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE Vebron

CINÉCO LA PETITE DERNIÈRE

Vébron Village Vebron Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : 2025-12-19 20:30:00

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Drame Mention Tout Public VF

Alors que débute sa vie de jeune femme, Fatima, 17 ans, s’émancipe de sa famille et ses traditions. Elle se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

Projection du film La petite dernière

Sortie en 2025

Durée 01h47min

Genre Drame

Mention Tout Public

Origine Allemagne/ France (VF)

De Hafsia Herzi

Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ? .

Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie

English :

Drama Recommended for All Audiences VF

As she begins her life as a young woman, 17-year-old Fatima emancipates herself from her family and traditions. She begins to question her identity. How can she reconcile her faith with her budding desires?

