CINÉCO LA PETITE FANFARE DE NOËL Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Diffusion du film La petite fanfare de Meike Fehre, Sabine Dully

Durée 00h40min À partir de 3 ans -Genre Programme de 4 courts-métrages

Synopsis

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

In the depths of winter, the snow covers everything, and silence slowly settles in. But listen carefully: in this great white calm, a thousand sounds are about to burst forth! Listen carefully and you’ll hear the forest humming, the joyful cacophony of yetis and the fanfare of bears and foxes. Winter has its own music: can you hear it?

German :

Im tiefsten Winter, wenn der Schnee alles bedeckt, wird es langsam still. Aber hör gut zu: In dieser weißen Stille werden bald tausend Geräusche erblühen! Wenn du deine Ohren spitzt, wirst du den Wald leise summen hören, die fröhliche Kakophonie der kleinen Yetis und die große Fanfare der Bären und Füchse. Der Winter hat seine eigene Musik: Können Sie sie hören?

Italiano :

Nel cuore dell’inverno, la neve ricopre ogni cosa e il silenzio si fa sentire. Ma ascoltate bene: in questa grande calma bianca, mille suoni stanno per esplodere! Ascoltate attentamente e sentirete il ronzio della foresta, la gioiosa cacofonia degli yeti e la fanfara degli orsi e delle volpi. L’inverno ha la sua musica: riuscite a sentirla?

Espanol :

En pleno invierno, la nieve lo cubre todo y se instala el silencio. Pero escuche con atención: en esta gran calma blanca, ¡están a punto de estallar mil sonidos! Escucha con atención y oirás el zumbido del bosque, la alegre cacofonía de los yetis y la fanfarria de los osos y los zorros. El invierno tiene su propia música: ¿puedes oírla?

