CINÉCO LA PETITE FANFARE DE NOËL Vebron vendredi 19 décembre 2025.
Vébron Village Vebron Lozère
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Adulte
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Programme de 4 courts-métrages- dès 3 ans
L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !
Projection du film La petite fanfare de Noël
Sortie en 2025
Durée 00h40min
Genre Programme de 4 courts-métrages
Mention Dès 3 ans
Origine France , Allemagne (VF)
De Meike Fehre, Sabine Dully
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .
Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie
English :
Program of 4 short films ages 3 and up
Winter has its own music: can you hear it? Because music is where the magic of Christmas begins!
