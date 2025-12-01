CINÉCO LA PETITE FANFARE DE NOËL Vebron

CINÉCO LA PETITE FANFARE DE NOËL

Vébron Village Vebron Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Programme de 4 courts-métrages- dès 3 ans

L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Projection du film La petite fanfare de Noël

Sortie en 2025

Durée 00h40min

Genre Programme de 4 courts-métrages

Mention Dès 3 ans

Origine France , Allemagne (VF)

De Meike Fehre, Sabine Dully

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer ! .

English :

Program of 4 short films ages 3 and up

Winter has its own music: can you hear it? Because music is where the magic of Christmas begins!

