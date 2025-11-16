CINÉCO LA SOCIALE Pied-de-Borne

CINÉCO LA SOCIALE

Salle des fêtes Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 EUR

Enfant

Date et horaire :

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Projection du Documentaire La Sociale Sortie en 2016

De Gille Perret Suivi d’un débat/apéro

La Sociale n’est pas seulement un outil d’éducation populaire. C’est aussi une œuvre cinématographique qui prend son temps pour développer, interroger et bousculer des protagonistes du film et par là-même émouvoir et interpeller le spectateur.

Salle des fêtes Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81

English :

Screening of the documentary La Sociale Released in 2016

By Gille Perret Followed by a debate/apéro

La Sociale is not just a tool for popular education. It’s also a cinematographic work that takes its time to develop, question and shake up the film’s protagonists, thereby moving and challenging the viewer.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms La Sociale erschienen 2016

Von Gille Perret Anschließend Diskussion/Apéro

La Sociale ist nicht nur ein Instrument der Volksbildung. Es ist auch ein filmisches Werk, das sich Zeit nimmt, um die Protagonisten des Films zu entwickeln, zu befragen und zu schockieren und dadurch den Zuschauer zu bewegen und herauszufordern.

Italiano :

Proiezione del documentario La Sociale Uscita nel 2016

Di Gille Perret Seguito da un dibattito/apéro

La Sociale non è solo uno strumento di educazione popolare. È anche un’opera cinematografica che si prende il suo tempo per sviluppare, interrogare e scuotere i protagonisti del film, emozionando e sfidando lo spettatore.

Espanol :

Proyección del documental La Sociale Estrenado en 2016

Por Gille Perret Seguido de un debate/apéro

La Sociale no es solo una herramienta de educación popular. Es también una obra cinematográfica que se toma su tiempo para desarrollar, cuestionar y sacudir a los protagonistas de la película, conmoviendo y desafiando así al espectador.

