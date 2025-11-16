CINÉCO LA SOCIALE Pied-de-Borne
CINÉCO LA SOCIALE Pied-de-Borne dimanche 16 novembre 2025.
CINÉCO LA SOCIALE
Salle des fêtes Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Projection du Documentaire La Sociale Sortie en 2016
De Gille Perret Suivi d’un débat/apéro
La Sociale n’est pas seulement un outil d’éducation populaire. C’est aussi une œuvre cinématographique qui prend son temps pour développer, interroger et bousculer des protagonistes du film et par là-même émouvoir et interpeller le spectateur.
Salle des fêtes Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81
English :
Screening of the documentary La Sociale Released in 2016
By Gille Perret Followed by a debate/apéro
La Sociale is not just a tool for popular education. It’s also a cinematographic work that takes its time to develop, question and shake up the film’s protagonists, thereby moving and challenging the viewer.
German :
Vorführung des Dokumentarfilms La Sociale erschienen 2016
Von Gille Perret Anschließend Diskussion/Apéro
La Sociale ist nicht nur ein Instrument der Volksbildung. Es ist auch ein filmisches Werk, das sich Zeit nimmt, um die Protagonisten des Films zu entwickeln, zu befragen und zu schockieren und dadurch den Zuschauer zu bewegen und herauszufordern.
Italiano :
Proiezione del documentario La Sociale Uscita nel 2016
Di Gille Perret Seguito da un dibattito/apéro
La Sociale non è solo uno strumento di educazione popolare. È anche un’opera cinematografica che si prende il suo tempo per sviluppare, interrogare e scuotere i protagonisti del film, emozionando e sfidando lo spettatore.
Espanol :
Proyección del documental La Sociale Estrenado en 2016
Por Gille Perret Seguido de un debate/apéro
La Sociale no es solo una herramienta de educación popular. Es también una obra cinematográfica que se toma su tiempo para desarrollar, cuestionar y sacudir a los protagonistas de la película, conmoviendo y desafiando así al espectador.
