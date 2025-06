CINÉCO LA VENUE DE L’AVENIR – Meyrueis 21 août 2025 21:00

Lozère

CINÉCO LA VENUE DE L’AVENIR Salle polyvalente Meyrueis Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 21:00:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

La venue de l’avenir

Sortie en 2025

Durée 02h04min

Genre Comédie dramatique

Mention Tout Public

Origine France (VF)

De Cédric Klapisch

Avec Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne

Synopsis

Des lointains cousins vont découvrir des trésors cachés dans une vieille maison familiale. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Il y a dans le cinéma de Klapisch une joie qui confine à l’émerveillement, une exaltation presque enfantine qui devient, par sa façon de mettre en scène ses histoires, quelque chose d’intemporel. Une comédie impressionniste drôle, poétique et mélancolique. .

Salle polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

English :

Distant cousins discover hidden treasures in an old family home. They follow in the footsteps of a mysterious Adèle, who finds herself in Paris in 1895, at a time when the city is in the midst of an industrial and cultural revolution.

German :

Entfernte Cousins entdecken in einem alten Familienhaus verborgene Schätze. Sie geraten auf die Spuren einer mysteriösen Adèle, die sich 1895 in Paris wiederfindet, als die Stadt eine industrielle und kulturelle Revolution erlebt.

Italiano :

Alcuni lontani cugini scoprono tesori nascosti in una vecchia casa di famiglia. Seguono le tracce di una misteriosa Adèle che si ritrova a Parigi nel 1895, in un momento in cui la città è in preda a una rivoluzione industriale e culturale.

Espanol :

Unos primos lejanos descubren tesoros ocultos en una antigua casa familiar. Siguen los pasos de una misteriosa Adèle que se encuentra en el París de 1895, en plena revolución industrial y cultural.

