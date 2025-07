CINÉCO LA VENUE DE L’AVENIR Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LA VENUE DE L’AVENIR Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet vendredi 22 août 2025.

CINÉCO LA VENUE DE L’AVENIR

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Synopsis

Une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison.

Tarif de 4€ à 6€

Diffusion du film « La venue de l’avenir » de Cédric Klapisch

Comédie dramatique Durée 2h06min Origine France (VF)

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Some thirty people from the same family learn that they are to inherit a house that has been abandoned for years. Four of them are given the task of taking stock of the house. These distant « cousins » discover hidden treasures in the old house.

Price from 4? to 6?

German :

Synopsis

Etwa 30 Familienmitglieder erfahren, dass sie ein seit Jahren verlassenes Haus erben werden. Vier von ihnen werden beauftragt, das Haus zu inspizieren. Die entfernten « Cousins » entdecken in dem alten Haus verborgene Schätze.

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Sinossi

Una trentina di membri di una stessa famiglia vengono a sapere di dover ereditare una casa abbandonata da anni. Quattro di loro sono incaricati di fare il punto sulla casa. Questi lontani « cugini » scoprono tesori nascosti nella vecchia casa.

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Sinopsis

Una treintena de miembros de una misma familia se enteran de que van a heredar una casa que lleva años abandonada. A cuatro de ellos se les encarga hacer inventario de la casa. Estos « primos » lejanos descubren tesoros ocultos en la vieja casa.

Precio de 4? a 6?

