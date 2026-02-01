CINECO LA VOIX DE HIND RAJAB La Genette Verte Florac Trois Rivières

CINECO LA VOIX DE HIND RAJAB

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Projection du film La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, le mercredi 18 février à 20h30 à la Genette Verte à Florac.

Synopsis:

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab. .

English :

