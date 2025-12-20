CINECO LA VOIX DE HIND RAJAB, Ciné Théâtre La Forge Villefort

CINECO LA VOIX DE HIND RAJAB

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Projection du film La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

Durée 01h29min Genre Drame Origine France (VO)

Synopsis:

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui e

Projection du film La voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania

Durée 01h29min Genre Drame Origine France (VO)

Synopsis:

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab. .

Ciné Théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of The Voice of Hind Rajab by Kaouther Ben Hania

Running time: 01h29min Genre: Drama Origin: France (VO)

Synopsis:

january 29, 2024. Red Crescent volunteers receive an emergency call. A six-year-old girl is trapped in a car under fire in Gaza and begs to be rescued. While trying to keep her on the line, they do everything they can to get her to safety

L’événement CINECO LA VOIX DE HIND RAJAB Villefort a été mis à jour le 2025-12-20 par 48-OT Mont Lozere