CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Barre-des-Cévennes

Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-18
Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Et un jour un truc inattendu survient, “l’amour”…
Sortie en 2025
Durée 01h37min
Genre Comédie, Romance
Origine France (VF)
De Winter Mourad
Avec Hakim Jemili, Laura Felpin, Benjamin Tranié
Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Et un jour un truc inattendu survient, “l’amour”… Une comédie urbaine romantique comme on en voit peu, à l’affût de l’émotion mais multipliant les vannes piquantes à un rythme pas croyable. Un exercice réussi qui prend à revers tous les codes amoureux pour nous reconstruire plus intelligent. On rigole du début à la fin mais pas uniquement. .
English :
Diagnosed as being « rubbish with chicks » from an early age, Anis leads a carnal existence in which nothing happens. Then one day, something unexpected happens: ?love?…
German :
Anis, der schon in jungen Jahren die Diagnose « mieser Umgang mit Frauen » erhielt, führt ein ruhiges Leben. Doch eines Tages passiert etwas Unerwartetes: die Liebe…
Italiano :
Diagnosticata come « una schiappa con le ragazze » fin dalla tenera età, Anis conduce un’esistenza carnale che non ha mai avuto molto a che fare con nulla. Poi un giorno accade qualcosa di inaspettato: l’amore…
Espanol :
Diagnosticada desde muy joven como « una basura con las chicas », Anis lleva una existencia carnal en la que no pasa nada. Pero un día ocurre algo inesperado: el « amor »…
