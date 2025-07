CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Synopsis

Synopsis

Diagnostiqué "nul avec les meufs" depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu'en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure

Diffusion du film « L’amour c’est surcoté » de Winter Mourad

Comédie, romance Durée 1h37min Origine France (VF)

Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”.

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Diagnosed as being « no good with chicks » from a very early age, Anis’ carnal existence has been largely uneventful. Three years to the day after the loss of Isma, his best friend and mentor, he plucks up the courage to go out and meet new people. But when he approaches Madeleine, Anis is unaware that a great adventure is about to begin

Price from 4? to 6?

German :

Synopsis

Anis, der schon in jungen Jahren die Diagnose « mieser Umgang mit Frauen » erhielt, führt ein ruhiges Leben in Sachen Sex. Drei Jahre nach dem Verlust von Isma, seinem besten Freund und Mentor, fasst er sich ein Herz und geht aus, um neue Bekanntschaften zu machen. Als er Madeleine anspricht, weiß Anis nicht, dass er ein großes Abenteuer beginnt

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Sinossi

Diagnosticato come « spazzatura con le ragazze » fin dalla tenera età, la vita carnale di Anis è stata un periodo di stasi. Tre anni dopo la perdita di Isma, la sua migliore amica e mentore, trova il coraggio di uscire e conoscere nuove persone. Ma quando si avvicina a Madeleine, Anis non sa che sta per iniziare una grande avventura

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Sinopsis

Diagnosticado desde muy joven como « un desastre con las chicas », la vida carnal de Anis ha sido un marasmo. Tres años después de la pérdida de Isma, su mejor amigo y mentor, se arma de valor para salir y conocer gente nueva. Pero cuando se acerca a Madeleine, Anis ignora que está a punto de comenzar una gran aventura

Precio de 4? a 6?

