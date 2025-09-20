CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Germain-de-Calberte

CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Germain-de-Calberte samedi 20 septembre 2025.

CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad, à la salle polyvalente, samedi 20 septembre, à 18h.

Durée 01h37min

Genre Comédie, Romance

Origine France (VF)

Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Mourad Winter, à la salle polyvalente, samedi 20 septembre, à 18h.

Durée 01h37min

Genre Comédie, Romance

Origine France (VF)

Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”. .

Salle Polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

English :

Screening of Winter Mourad’s film « L’amour, c’est surcoté » at the Salle Polyvalente, Saturday September 20, 6pm.

Running time: 01h37min

Genre: Comedy, Romance

Origin France (VF)

German :

Vorführung des Films « L’amour, c’est surcoté » von Winter Mourad in der Mehrzweckhalle am Samstag, den 20. September, um 18 Uhr.

Dauer: 01h37min

Genre: Komödie, Romanze

Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « L’amour, c’est surcoté » di Winter Mourad, presso la Salle polyvalente, sabato 20 settembre, ore 18.00.

Durata: 01h37min

Genere: Commedia, Romanticismo

Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad, en la Sala polivalente, sábado 20 de septiembre, 18h.

Duración: 01h37min

Género: Comedia, Romance

Origen Francia (VF)

L’événement CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-08-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère