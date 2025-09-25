CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Martin-de-Boubaux

Salle municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad.

Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Mourad Winter, à la salle municipale, jeudi 25 septembre à 21h.

Durée 01h37min

Genre Comédie, Romance

Origine France (VF)

Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”. .

Salle municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie

English :

Screening of « L’amour, c’est surcoté » by Winter Mourad.

Running time: 01h37min

Genre: Comedy, Romance

Origin France (VF)

German :

Vorführung des Films « L’amour, c’est surcoté » von Winter Mourad.

Dauer: 01h37min

Genre: Komödie, Romanze

Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « L’amour, c’est surcoté » di Winter Mourad.

Durata: 01h37min

Genere: Commedia, Romanticismo

Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad.

Duración: 01h37min

Género: Comedia, Romance

Origen Francia (VF)

