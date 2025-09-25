CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 25 septembre 2025.
CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ
Salle municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad.
Durée 01h37min
Genre Comédie, Romance
Origine France (VF)
Projection du film « L’amour, c’est surcoté » de Mourad Winter, à la salle municipale, jeudi 25 septembre à 21h.
Durée 01h37min
Genre Comédie, Romance
Origine France (VF)
Diagnostiqué “nul avec les meufs” depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. Trois ans jour pour jour après la perte d’Isma, son meilleur ami et mentor, il prend son courage à deux mains et se décide enfin à sortir faire de nouvelles rencontres. Sauf qu’en abordant Madeleine, Anis ignore que débute une grande aventure. Un truc inattendu. Un truc qui s’appelle “l’amour”. .
Salle municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
English :
Screening of « L’amour, c’est surcoté » by Winter Mourad.
Running time: 01h37min
Genre: Comedy, Romance
Origin France (VF)
German :
Vorführung des Films « L’amour, c’est surcoté » von Winter Mourad.
Dauer: 01h37min
Genre: Komödie, Romanze
Herkunft: Frankreich (VF)
Italiano :
Proiezione del film « L’amour, c’est surcoté » di Winter Mourad.
Durata: 01h37min
Genere: Commedia, Romanticismo
Origine: Francia (VF)
Espanol :
Proyección de la película « L’amour, c’est surcoté » de Winter Mourad.
Duración: 01h37min
Género: Comedia, Romance
Origen Francia (VF)
L’événement CINÉCO L’AMOUR C’EST SURCOTÉ Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-08-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère