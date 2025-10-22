CINÉCO LAST STOP, YUMA COUNTY Ancienne Gare Florac Trois Rivières

Ancienne Gare 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-22 21:00:00

2025-10-22

The last stop in Yuma County

Sortie en 2025

Durée 01h30min

Genre Thriller/Policier

Origine U.S.A. (VO)

De Francis Galluppi

Avec Jim Cummings,Faizon Love,Jocelin Donahue

Synopsis

La clientèle d’un diner d’Arizona attend patiemment le ravitaillement en essence de la station-service. Il y a là un vieux couple texan, un représentant en couteau, l’épouse du shérif et des braqueurs de banque, histoire que l’atmosphère se charge d’électricité. On peut vraiment dire que tout l’esprit des frères Coen habite ce film, alors qu’ils n’en sont que les inspirateurs. L’humour noir, les personnages typés, les rebondissements, le sens du détail et la maitrise technique. Un film vraiment jouissif. .

English :

The clientele of an Arizona diner wait patiently for the gas station to refuel. There’s an old Texan couple, a knife salesman, the sheriff’s wife and a couple of bank robbers, just so the atmosphere is charged with electricity.

German :

Die Gäste eines Diners in Arizona warten geduldig darauf, dass die Tankstelle auftankt. Ein altes texanisches Ehepaar, ein Messerhändler, die Frau des Sheriffs und ein paar Bankräuber sind da, um die Atmosphäre mit Elektrizität aufzuladen.

Italiano :

I clienti di una tavola calda dell’Arizona aspettano pazientemente la benzina dalla stazione di servizio. C’è una coppia di anziani texani, un venditore di coltelli, la moglie dello sceriffo e alcuni rapinatori di banche, tanto per rendere l’atmosfera carica di elettricità.

Espanol :

La clientela de una cafetería de Arizona espera pacientemente la gasolina de la estación de servicio. Hay una pareja de ancianos tejanos, un vendedor de cuchillos, la mujer del sheriff y unos atracadores de bancos, sólo para asegurarse de que el ambiente está cargado de electricidad.

