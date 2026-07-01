Informations pratiques

Le Collet-de-Dèze

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

La Soleillade Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:15:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Projection du film Le chant des forêts de Vincent Munier. Durée 1h34min / Genre Documentaire / Origine France (VF)

Projection du film Le chant des forêts de Vincent Munier à la maison de retraite la Soleillade

Sortie en 2025

Durée 01h34min

Genre Documentaire

Origine France (VF)

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

La Soleillade Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 34 00

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English :

Screening of the film Le chant des for%EAts by Vincent Munier. Runtime: 1h34min / Genre: Documentary / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère