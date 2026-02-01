CINECO LE GANG DES AMAZONES La Genette Verte Florac Trois Rivières

CINECO LE GANG DES AMAZONES

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Projection du film Le gang des amazones . Durée 02h06min ; Genre Drame, Policier;

Mention Tout Public ; Origine France (VF)

Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire.

Projection du film Le gang des amazones , de Melissa Drigeard, le mercredi 18 février à la Genette Verte à Florac.

Sortie en 2025

Durée 02h06min

Genre Drame, Policier

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Avec Lyna Khoudri, Laura Felpin, Izia Higelin, Mallory Wanecque, Kenza Fortas

Synopsis

Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire. .

La Genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Le gang des amazones . Running time: 02h06min; Genre: Drama, Thriller;

Recommended for all audiences; Origin: France (VF)

In the early 90s, five young women, childhood friends, robbed seven banks in the Avignon region. The press dubbed them The Amazon Gang . This film is their story.

L’événement CINECO LE GANG DES AMAZONES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-01-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes