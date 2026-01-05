CINECO LE GANG DES AMAZONES

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard. Durée 02h06min Genre Drame, Policier Origine France (VF)

Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard

Durée 02h06min Genre Drame, Policier Origine France (VF)

Synopsis:

Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire. .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Melissa Drigeard’s Le gang des Amazones . Running time: 02h06min Genre: Drama, Crime Origin: France (VF)

L’événement CINECO LE GANG DES AMAZONES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-01-02 par 48-OT Mont Lozere