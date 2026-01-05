CINECO LE GANG DES AMAZONES Pied-de-Borne
CINECO LE GANG DES AMAZONES Pied-de-Borne dimanche 15 février 2026.
CINECO LE GANG DES AMAZONES
Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard. Durée 02h06min Genre Drame, Policier Origine France (VF)
Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard
Durée 02h06min Genre Drame, Policier Origine France (VF)
Synopsis:
Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire. .
Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Melissa Drigeard’s Le gang des Amazones . Running time: 02h06min Genre: Drama, Crime Origin: France (VF)
L’événement CINECO LE GANG DES AMAZONES Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-01-02 par 48-OT Mont Lozere