CINECO LE GANG DES AMAZONES Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO LE GANG DES AMAZONES

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard. Durée 02h06min Genre Drame, Policier Origine France (VF)

Projection du film Le gang des Amazones de Melissa Drigeard, dimanche 15 février, au Piboulio, à 18h.

Synopsis:

Au début des années 90, cinq jeunes femmes, amies d’enfance, ont braqué sept banques dans la région d’Avignon. La presse les a surnommées “Le Gang des Amazones”. Ce film est leur histoire. .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Melissa Drigeard’s Le gang des Amazones . Running time: 02h06min Genre: Drama, Crime Origin: France (VF)

