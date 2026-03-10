CINECO LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT Saint-Germain-de-Calberte samedi 27 juin 2026.
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Début : 2026-06-27 21:00:00
Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi. Durée 1h45min Genre Drame Origine Irak, Qatar, USA (VO)
Projection du film Le gâteau du président de Hasan Hadi, samedi 27 juin, à la salle polyvalente, à 21h.
Durée 01h45min Genre Drame Origine Irak, Qatar, USA (VO)
Synopsis:
Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien. .
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
English :
Screening of The President’s Cake by Hasan Hadi. Running time 1h45min Genre Drama Origin Iraq, Qatar, USA (VO)
