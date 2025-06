CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES Ispagnac 5 septembre 2025 21:00

Le mélange des genres

Sortie en 2025

Durée 01h43min

Genre Comedie Dramatique

Mention Tout Public

Origine France (VF)

De Leclerc Michel

Avec Léa Drucker, Benjamin Lavernhe, Melha Bedia

Synopsis:

Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardies . Elle enquête sur les militantes qu’elle soupçonne de complicité dans le meurtre d’un mari violent. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement aux idées féministes… Aucun temps mort. Entre hasards et quiproquos, chaque séquence fait avancer le débat sans disqualifier qui que ce soit, sauf les masculinistes réacs. Il fallait bien ça pour embarquer Judith Chemla (actrice réellement victimes de violences conjugales) dans l’aventure. De nombreux sujets sérieux pour un film à la légèreté assumée et plein d’humour. Bravo ! .

English :

Simone, a conservative cop, has infiltrated a feminist collective, the « Hardies ». She investigates the activists on suspicion of complicity in the murder of a violent husband.

German :

Simone, eine Polizistin mit konservativen Ansichten, wird undercover in ein feministisches Kollektiv, die « Hardies », eingeschleust. Sie ermittelt gegen die Aktivistinnen, die sie verdächtigt, an der Ermordung eines gewalttätigen Ehemannes mitzuwirken.

Italiano :

Simone, poliziotta di idee conservatrici, si è infiltrata in un collettivo femminista, le « Hardies ». Indaga sulle attiviste perché sospettate di complicità nell’omicidio di un marito violento.

Espanol :

Simone, una policía de ideas conservadoras, se ha infiltrado en un colectivo feminista, los « Hardies ». Investiga a las activistas bajo sospecha de complicidad en el asesinato de un marido violento.

