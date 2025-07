CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Début : 2025-09-08 21:00:00

fin : 2025-09-08

Diffusion du film « Le mélange des genres » de Leclerc Michel

Comédie dramatique Durée 1h43min Origine France (VF)

Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardies . Elle enquête sur les militantes qu’elle soupçonne de complicité dans le meurtre d’un mari violent. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement voilà, sa couverture est mince. Et les Hardies , devinant qu’il y a une taupe parmi elles, se mettent à la soupçonner.

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Simone, a conservative cop, has infiltrated a feminist collective, the « Hardies ». She investigates the activists on suspicion of complicity in the murder of a violent husband. Through their contact, Simone gradually opens up to feminist ideas. But her cover is thin. And the « Hardies », guessing that there’s a mole in their midst

Price from 4? to 6?

German :

Simone, eine Polizistin mit konservativen Ansichten, wird in ein feministisches Kollektiv, die « Hardies », eingeschleust. Sie ermittelt gegen die Aktivistinnen, die sie der Mitschuld am Mord an einem gewalttätigen Ehemann verdächtigt. Durch den Kontakt mit ihnen öffnet sich Simone allmählich den feministischen Ideen. Doch ihre Deckung ist dünn. Und die « Hardies » vermuten, dass es einen Maulwurf unter ihnen gibt

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Sinossi

Simone, una poliziotta conservatrice, si è infiltrata in un gruppo femminista chiamato Hardies. Indaga sulle attiviste perché sospettate di complicità nell’omicidio di un marito violento. Grazie al contatto con loro, Simone si apre gradualmente alle idee femministe. Ma la sua copertura è sottile. E le « Hardies », intuendo che c’è una talpa in mezzo a loro, si accorgono di non essere in grado di fare nulla

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Sinopsis

Simone, una policía conservadora, se ha infiltrado en un grupo feminista llamado los Hardies. Investiga a las activistas bajo sospecha de complicidad en el asesinato de un marido violento. Gracias a su contacto con ellas, Simone se abre poco a poco a las ideas feministas. Pero su tapadera es delgada. Y los « Hardies », adivinando que hay un topo entre ellos

Precio de 4? a 6?

