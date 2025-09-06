CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES Saint-Martin-de-Lansuscle
CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date :
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Projection du film « Le mélange des genres » de Michel Leclerc au temple de Saint Martin de Lansuscle le samedi 6 septembre à 21h.
Durée 01h43min
Genre Comedie Dramatique
Mention Tout Public
Origine France (VF)
Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardies . Elle enquête sur les militantes qu’elle soupçonne de complicité dans le meurtre d’un mari violent. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement voilà, sa couverture est mince. Et les Hardies , devinant qu’il y a une taupe parmi elles, se mettent à la soupçonner. .
Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie
English :
Screening of Michel Leclerc’s film « Le mélange des genres ».
Running time: 01h43min
Genre: Dramatic comedy
Recommended for: All audiences
Origin France (VF)
German :
Vorführung des Films « Le mélange des genres » von Michel Leclerc.
Dauer: 01h43min
Genre: Dramatische Komödie
Erwähnung: Für alle Zuschauer
Herkunft: Frankreich (VF)
Italiano :
Proiezione del film « Le mélange des genres » di Michel Leclerc.
Durata: 01h43min
Genere: Commedia drammatica
Consigliato a: Tutti i pubblici
Origine: Francia (VF)
Espanol :
Proyección de la película « Le mélange des genres » de Michel Leclerc.
Duración: 01h43min
Género: Comedia dramática
Recomendado para: Todos los públicos
Origen Francia (VF)
