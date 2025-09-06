CINÉCO LE MÉLANGE DES GENRES Saint-Martin-de-Lansuscle

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère

Début : 2025-09-06 21:00:00

2025-09-06

Projection du film « Le mélange des genres » de Michel Leclerc au temple de Saint Martin de Lansuscle le samedi 6 septembre à 21h.

Durée 01h43min

Genre Comedie Dramatique

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Simone, une flic aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe, les Hardies . Elle enquête sur les militantes qu’elle soupçonne de complicité dans le meurtre d’un mari violent. A leur contact, Simone s’ouvre progressivement aux idées féministes. Seulement voilà, sa couverture est mince. Et les Hardies , devinant qu’il y a une taupe parmi elles, se mettent à la soupçonner. .

Temple Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie

English :

Screening of Michel Leclerc’s film « Le mélange des genres ».

Running time: 01h43min

Genre: Dramatic comedy

Recommended for: All audiences

Origin France (VF)

German :

Vorführung des Films « Le mélange des genres » von Michel Leclerc.

Dauer: 01h43min

Genre: Dramatische Komödie

Erwähnung: Für alle Zuschauer

Herkunft: Frankreich (VF)

Italiano :

Proiezione del film « Le mélange des genres » di Michel Leclerc.

Durata: 01h43min

Genere: Commedia drammatica

Consigliato a: Tutti i pubblici

Origine: Francia (VF)

Espanol :

Proyección de la película « Le mélange des genres » de Michel Leclerc.

Duración: 01h43min

Género: Comedia dramática

Recomendado para: Todos los públicos

Origen Francia (VF)

