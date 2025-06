CINÉCO LE QUATRIÈME MUR – La genette Verte Florac Trois Rivières 2 juillet 2025 07:00

Lozère

CINÉCO LE QUATRIÈME MUR La genette Verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Projection du film « Le quatrième mur » de David Oelhoffen.

Durée 01h56min / Genre Drame / Origine Belgique, France, Luxembourg (VF)

Projection du film « Le quatrième mur » de David Oelhoffen / Durée 01h56min / Genre Drame / Origine Belgique, France, Luxembourg (VF)

Liban, 1982. Pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges se rend à Beyrouth pour un projet aussi utopique que risqué mettre en scène Antigone afin de voler un moment de paix au cœur d’un conflit fratricide. Les personnages seront interprétés par des acteurs venant des différents camps politiques et religieux. Perdu dans une ville et un conflit qu’il ne connaît pas, Georges est guidé par Marwan. Mais la reprise des combats remet bientôt tout en question, et Georges, qui tombe amoureux d’Imane, va devoir faire face à la réalité de la guerre. .

La genette Verte 33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Screening of David Oelhoffen’s « The Fourth Wall ».

Running time: 01h56min / Genre: Drama / Origin: Belgium, France, Luxembourg (VF)

German :

Vorführung des Films « Die vierte Wand » von David Oelhoffen.

Dauer 01h56min / Genre: Drama / Herkunft: Belgien, Frankreich, Luxemburg (VF)

Italiano :

Proiezione di « La quarta parete » di David Oelhoffen.

Durata: 01h56min / Genere: Drammatico / Origine: Belgio, Francia, Lussemburgo (VF)

Espanol :

Proyección de « La cuarta pared » de David Oelhoffen.

Duración: 01h56min / Género: Drama / Origen: Bélgica, Francia, Luxemburgo (VF)

L’événement CINÉCO LE QUATRIÈME MUR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes