CINÉCO LE RÉPONDEUR Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LE RÉPONDEUR Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet lundi 11 août 2025.

CINÉCO LE RÉPONDEUR

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Synopsis

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par un romancier, constamment dérangé par les appels incessants de son entourage. Alors qu’il a besoin de calme pour écrire, il propose à Baptiste de devenir son ‘répondeur’…

Tarif de 4€ à 6€

Diffusion du film « Le répondeur » de Godet Fabienne

Comédie Durée 1h42min Origine France (VF)

Synopsis

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par un romancier, constamment dérangé par les appels incessants de son entourage. Alors qu’il a besoin de calme pour écrire, il propose à Baptiste de devenir son ‘répondeur’…

Tarif de 4€ à 6€ .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41

English :

Synopsis

Baptiste, a talented impersonator, can’t make a living from his art. One day, he is approached by a novelist, constantly disturbed by the incessant calls from his entourage. In need of some peace and quiet to write, the novelist offers Baptiste the chance to become his « answering machine »

Price from 4? to 6?

German :

Synopsis

Baptiste, ein talentierter Imitator, schafft es nicht, von seiner Kunst zu leben. Eines Tages wird er von einem Romanautor angesprochen, der ständig von Anrufen aus seiner Umgebung gestört wird. Der Schriftsteller, der Ruhe zum Schreiben braucht, bietet Baptiste an, sein « Anrufbeantworter » zu werden

Preis von 4? bis 6?

Italiano :

Sinossi

Baptiste, un imitatore di talento, non riesce a vivere della sua arte. Un giorno, viene avvicinato da uno scrittore di romanzi che è costantemente disturbato dalle incessanti telefonate di coloro che lo circondano. Ha bisogno di un po’ di pace e tranquillità per scrivere, così offre a Baptiste il lavoro di rispondere alle sue telefonate

Prezzo da 4? a 6?

Espanol :

Sinopsis

Baptiste, un talentoso imitador, es incapaz de vivir de su arte. Un día, se le acerca un novelista al que molestan constantemente las incesantes llamadas telefónicas de los que le rodean. Necesita un poco de paz y tranquilidad para escribir, así que le ofrece a Baptiste el trabajo de contestar a sus llamadas

Precio de 4? a 6?

L’événement CINÉCO LE RÉPONDEUR Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-07-24 par 48-OT Mont Lozere