CINÉCO LE SECRET DES MÉSANGES Gorges du Tarn Causses

CINÉCO LE SECRET DES MÉSANGES
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Début : 2026-02-26 17:00:00
Projection du film Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux le jeudi 26 février à 17h à la salle des fêtes de Sainte Enimie.
Sortie en 2025
Durée 01h17min
Genre Animation
Origine France (VF)
Mention Dès 6 ans
Synopsis
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes ! .
Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie
English :
Screening of Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux. Running time: 1h17min Genre: Animation Origin: France (VF) From age 6
